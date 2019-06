VianaPolis corta água no prédio Coutinho para forçar moradores a sair

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:49 Facebook

A VianaPolis cortou o fornecimento de água no Edifício Jardim (prédio Coutinho), em Viana do Castelo, para forçar a saída dos últimos moradores que resistem ao despejo.

Após uma manhã de impasse, representantes da VianaPolis avançaram para o interior do imóvel, acompanhados de serralheiros para trocar fechaduras e agentes da PSP. Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Viana, José Maria Costa, confirmou a execução do despejo forçado, face à "desobediência" dos habitantes. E adiantou que serão "utilizados todos os meios dentro da lei" para desocupar as 11 frações que faltam e que "pertencem à VianaPolis, à luz da lei". "A posse efetiva" será concretizada, garantiu.

O corte do fornecimento de água, luz e gás, são, segundo confirmou também o advogado dos moradores, Magalhães Sant'Ana, medidas anunciadas oficialmente pelos responsáveis daquela sociedade, como fazendo parte do processo de despejo.

Segundo relato de uma moradora que se encontra no interior do imóvel, representantes da sociedade VianaPolis estão "a usar de violência" para tomar posse de frações. "Começaram no andar no 12º direito. Apareceu a Polis com o serralheiro para trocar fechadura. Tentaram negociar e não foi possível. Abriram a porta e trocaram a fechadura. A minha prima [família espanhola Fernandez Tarrio] está dentro. E disseram que a partir do momento que saia não pode voltar a entrar", relatou ao JN Maria José da Ponte, proprietária de um apartamento, por telefone do interior do prédio. A moradora deu ainda a ouvir uma intervenção em curso no 8º andar, onde se ouvia gritos de uma habitante que resistia a que tomem posse da sua fração. De acordo com o mesmo relato, o advogado dos moradores terá entregue "uma ação cautelar à VianaPolis para suspender o ato".

O dia tem sido marcado por ânimos muito exaltados e o INEM foi chamado para dar assistência a um morador com cerca de 70 anos.