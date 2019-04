Vitória de Carlos Rodrigues no Politécnico de Viana à espera de validação

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:29 Facebook

Carlos Rodrigues, o até agora vice-presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, venceu esta terça-feira as eleições para a presidência da instituição. Contudo, "uma dúvida jurídica", resultante da ausência de dois membros do Conselho Geral que elege o presidente, terá de ser esclarecida para que os resultados sejam validados.

Na corrida à sucessão de Rui Teixeira, que presidia ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) desde 2004, estavam dois dos seus vice-presidentes: o atual, Carlos Rodrigues, e o seu antigo número dois e ex-secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar (governo PSD-CDS a partir de 2013), Nuno Brito.

Nas eleições desta terça-feira, o Conselho Geral do IPVC, presidido pelo ex-autarca de Arcos de Valdevez, Francisco Araújo, e onde têm assento representantes da comunidade escolar (seis escolas do politécnico) e de várias instituições externas da região, Carlos Rodrigues obteve 14 votos, e Nuno Brito 12. "Apurados os resultados, um dos candidatos obteve a vitória por dois votos de diferença, no entanto e devido a uma dúvida jurídica, o processo encontra-se suspenso, tendo sido solicitado um parecer ao Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior", informou fonte do Politécnico, concluindo: "Os resultados só serão validados após a receção do referido parecer jurídico".

O próximo presidente será o terceiro da história do IPVC. Há 15 anos, Rui Teixeira foi eleito, também após percurso como vice, sucedendo ao fundador e presidente da instituição, durante nove anos, Lima de Carvalho.