Investimento de 5,1 milhões de euros para novo hotel "techno" em Viana do Castelo

Um novo hotel tecnológico vai ser construído junto a uma das saídas da cidade de Viana do Castelo. Trata-se de um investimento de cerca de 5,1 milhões de euros do grupo francês BB Hotels, cuja cadeia internacional de hotéis deverá atingir "cerca de 640 unidades no final de 2020".

O BB Viana Hotel, cujo projeto foi apresentado hoje na Câmara Municipal de Viana, será vocacionado para lazer e trabalho. Terá 116 quartos e será "tecnológico e adaptado aos novos tempos". "Apostamos muito nessa parte da tecnologia. Adaptamo-nos nesta pandemia. Preocupamo-nos que o nosso cliente tenha o menor relacionamento com a nossa equipa de gestão, que seja muito autónomo. Não temos check out e pode fazer check in online, utilizando o telemóvel. O cliente entra e sai do hotel sem ter de se cruzar com os nossos colaboradores", descreveu Torcato Faria do grupo investidor.

De acordo com Celso Ferreira da empresa de mediação imobiliária, Rendimo, responsável pelo projeto da autoria do arquiteto Fernando Rocha, o hotel "deverá estar concluído antes do verão de 2020 para ser entregue ao operador" BB Hotels.

O autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa considerou que este "é o primeiro projeto após lançamento de medidas de captação de investimento para o município". E que se enquadra no conceito de "Viana, cidade de congressos e eventos".