Investimento de dois milhões em parque éolico ao largo de Viana do Castelo

Grupo alemão quer instalar 25 a 53 aerogeradores no mar para produzir energia em 2028. Envolve 3900 postos de trabalho no pico de construção.

O grupo alemão BayWa iniciou, junto do Governo português, o processo para concretização de um investimento de 2000 milhões de euros na instalação de um parque offshore de tecnologia eólica flutuante ao largo de Viana do Castelo. Pretende instalar no mar "25 a 53 aerogeradores" na "zona piloto" onde já se encontra instalada e em exploração a central eólica WindFloat Atlantic. O objetivo é começar a operar em 2028.

De 9 de fevereiro a 2 de março, decorrerá a consulta pública de um "contrato de ordenamento" entre o Estado e a subsidiária espanhola do grupo, a BayWa R.E. Projects Espanha. O objetivo da proposta, segundo explicou ao JN o Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, "é transformar aquela zona piloto numa área de produção de energia de escala comercial".