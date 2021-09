Jéssica: uma candidata de quatro patas na corrida à Câmara de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:12 Facebook

Uma cadela bulldog francês de nome Jéssica, com um ano de idade e surda, está a ser apresentada nas redes sociais e em cartazes espalhados na rua, como candidata à Câmara de Viana do Castelo nas eleições do próximo dia 26.

A mascote adotada pelo comediante Hugo Soares, após ter sido rejeitada por causa da sua surdez pelos seus primeiros donos que a compraram, protagoniza uma candidatura inédita e bem humorada, mas a que não é alheia a crítica social e política. E que tem programa eleitoral próprio, publicado no Facebook e Instagram 'Vota na Jéssica'.

Hugo Soares de 34 anos, natural de Viana, contou ao Jornal de Notícias que a ideia de candidatar Jéssica à autarquia, surgiu depois de este ano esta ter concorrido "vestida de lavradeira" ao cartaz da Romaria de Nossa Senhora d'Agonia. "A proposta não passou no júri do concurso, vá-se lá saber porquê (risos) e a Jéssica ficou muito chateada com isso e decidiu propor-se à Câmara para mudar as coisas", disse, descrevendo a candidata como "ingénua, brincalhona e honesta".