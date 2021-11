João e Rosa estão casados por amor e pelo traje à vianesa

João e Rosa Cunha, de Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, são um casal e formam equipa a confecionar fatos tradicionais.

Casados há 34 anos, Rosa e João Natálio Cunha, de 61 e 62, também formam equipa no trabalho: confecionam fatos tradicionais de Viana do Castelo completos. O marido herdou o ofício do pai sapateiro, que durante 55 anos foi artesão de chinelas, e quando casou com Rosa, que é costureira, uniu a sua arte à da mulher. O negócio da "Casa Bordados João Duro" floresceu e ainda hoje o casal trabalha na confeção do traje à vianesa, um dos maiores símbolos da identidade de Viana do Castelo, e que constitui um dos argumentos fortes da candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura 2027, formalizada esta terça-feira. Cada fato pode valer "entre 500 e 1000 euros".

"O traje à vianesa é cada vez mais valioso, porque cada vez há menos pessoas para fazer, a tecer e a bordar. As que fazem isso já tem todas alguma idade. Está a ser muito complicado arranjar gente", conta Rosa Cunha, que passa os dias na sua oficina a trabalhar para dar resposta às encomendas que chegam de todo o mundo. Adianta que faz todo o tipo de fatos, de mordoma, de noiva, de lavradeira, de domingar e avergastado, e trabalha sobretudo "para particulares e ranchos folclóricos".

"Nas festas de Viana do Castelo, estou sempre a ver e reconheço sempre os meus trajes. Quando alguém passa [com algum] vejo logo que é feito por mim. Já a minha costureira diz o mesmo, quando o trabalho é dela também reconhece", conta.

Nas oficinas da Casa João Duro, situada na Rua de Santa Martinha, 31, em Santa Marta de Portuzelo (Viana do Castelo), João trabalha para completar os trajes feitos por Rosa.

"A arte une as pessoas e faz com que as coisas corram melhor quando se trabalha em equipa. Saem daqui bonitos trabalhos e com qualidade, que é isso que ser quer, porque estes trajes são para ficar para as gerações seguintes", diz o "chineleiro" (o artesão usa a palavra em associação a sapateiro), que deu continuidade a um ofício que sempre rejeitou.

"O meu pai era sapateiro e também foi obrigado a fazer as chinelas para os trajes, que entretanto já eram feitos aqui em casa. Só parou de as fazer aos 84 anos e foi aí que eu tomei conta do trabalho", recorda, concluindo: "Foi a melhor coisa que podia ter feito. É um trabalho que gosto e também uma homenagem ao meu pai."