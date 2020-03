Jorge Mendes é um dos cinco doadores de ventiladores ao hospital de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:14 Facebook

Jorge Mendes, empresário de futebol da Gestifute, é um dos cinco doadores que até agora ofereceram ventiladores ao hospital de Viana do Castelo.

Aquela instituição pública de saúde, pertencente à Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), necessita de dez ventiladores para reforçar a sua resposta face à pandemia e até agora foram oferecidos oito.

O agente de CR7, que doou grande quantidade de material médico ao hospital de São João, no Porto, terá oferecido dois desses equipamentos, que deverão chegar no início de abril. A sua ligação à cidade e região de Viana do Castelo é conhecida. Jorge Mendes jogou futebol em alguns clubes como o Vianense e, no início da sua carreira, foi também empresário de estabelecimentos de diversão noturna no Alto Minho.

Para apetrechar os serviços de saúde da ULSAM, a Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo também lançou uma campanha que resultou na aquisição de três ventiladores. E até agora mais três empresários já se disponibilizaram a doar um equipamento cada. O material ainda não foi entregue à ULSAM.