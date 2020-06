Jovem morre em acidente entre autocaravana e dois carros em Viana

Um jovem de 20 anos morreu num acidente rodoviário que envolveu uma autocaravana e dois automóveis ligeiros, esta sexta-feira à noite, na Estrada Nacional 13, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

Segundo Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, além da vítima mortal, o acidente causou ainda seis feridos ligeiros, dois dos quais foram transportados para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) naquela cidade.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o alerta para o acidente foi dado às 22.07 horas. Foram mobilizados para o local 16 operacionais com seis veículos, dos Bombeiros Sapadores e Voluntários e GNR de Viana do Castelo, além da VMER do Alto Minho.

A via encontra-se cortada.