Jovem que morreu em acidente em Vila Nova de Anha era estudante do 10.º ano

Um violento acidente causou a morte, esta sexta-feira à noite, de um jovem de 20 anos, estudante do 10.°ano do curso de Comunicação e Serviço Digital da ETAP, Escola Profissional de Viana do Castelo.

A ETAP (Escola Profissional de Viana do Castelo) tornou público este sábado, na sua página de Facebook, um voto de luto e pesar pela morte do aluno José Martinho Monte. O jovem de 20 anos, residente em Chafé, Viana do Castelo, era estudante do 10.° ano, do curso de Comunicação e Serviço Digital.

Faleceu esta sexta-feira à noite, num violento acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional 13, em Vila Nova de Anha, em Viana do Castelo. O sinistro envolveu uma autocaravana e dois automóveis, sendo que um deles, um Opel Corsa, era conduzido pelo jovem.

Na sua página de Facebook, a escola publicou uma imagem do aluno: "Esta é a imagem do Martinho que queremos recordar e que vai ficar na memória de todos os que conviveram com ele na nossa escola". "A direção da escola, os professores, os funcionários e os colegas endereçam à sua família e amigos mais próximos, através desta mensagem, sentidos pêsames. Até sempre Martinho", lê-se na publicação.