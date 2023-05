Lançado concurso para eleger obra de arte dedicada à romaria d'Agonia

A comissão de festas da romaria d"Agonia anunciou, na segunda-feira, o lançamento de um concurso para eleger, pela primeira vez, uma obra de arte dedicada às festas de Viana do Castelo.



A receção de propostas decorre até 9 de julho e está aberta a criações de todas as áreas artísticas, desde fotografia a ilustração, escrita, escultura, música, moda, intervenção, arte digital e instalação.

O concurso, denominado "Des_romaria", premiará o vencedor com "um prémio pecuniário no valor de 500 euros, um passe Golden Ticket para ver todos os eventos da romaria da Nossa Senhora da Agonia de 2023, para duas pessoas e uma residência artística durante as festas com alojamento e alimentação, além de apoio financeiro para elaborar uma exposição inspirada pela residência artística em Viana do Castelo em 2024".

Será ainda realizada uma exposição final com as cinco propostas finalistas durante a romaria de Nossa Senhora d"Agonia, no posto de informação das festas. A restantes poderão ser visualizadas no site oficial do evento, www.festasdagonia.com.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a VianaFestas, entidade organizadora das festas da cidade, e da Associação Cultural e Artística ArtMatriz.

"É uma forma de alargarmos os horizontes artísticos e culturais que envolvem a romaria, apelando à criatividade de artistas, sejam individuais ou em equipa, profissionais, amadores ou estudantes. O concurso está aberto para todos", afirma Manuel Vitorino, presidente da VianaFestas, associação promotora das festas da cidade.