Lar da Misericórdia de Viana regista segundo óbito e avança com desinfeção segunda-feira

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezoito utentes autónomos e negativos para Covid-19 do Lar de Santiago, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, vão ser transferidos amanhã para uma creche pertencente à instituição. A medida tem por objetivo libertar as instalações para desinfeção profunda das mesmas.

Naquele lar foi registado um segundo óbito entre utentes infetados com Covid-19, e há neste momento seis casos positivos, sendo eles quatro utentes, dois dos quais hospitalizados, e duas funcionárias. Dos testes realizados até agora na instituição, 48 deram negativo.

Com um total de 51 utentes, aquela valência conta neste momento com quatro funcionários e dois profissionais da área da saúde, sendo um enfermeiro.

Ao que o "Jornal de Notícias" apurou, os utentes serão deslocados segunda-feira com o apoio da GNR e deverão ficar alojados "entre 24 a 48 horas", no espaço da creche adaptado para o efeito.

Segundo um comunicado da Proteção Civil Municipal de Viana do Castelo, as operações de desinfeção e evacuação dos utentes, serão realizadas "em articulação com a

Autoridade de Saúde e a Segurança Social", e envolverão uma unidade especializada da Guarda Nacional Republicana (GNR), meios do Município, dos Bombeiros Voluntários e da Cruz Vermelha.