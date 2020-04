Lar de Retaguarda para idosos infetados na Pousada da Juventude de Viana

A Pousada da Juventude de Viana do Castelo vai passar a funcionar como Lar de Retaguarda para idosos infetados com Covid-19 oriundos de instituições do Alto Minho.

A medida foi anunciada na tarde desta terça-feira pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo, tendo em conta as "muitas dificuldades" que os lares da região enfrentam com "o crescimento dos casos positivos entre os utentes e trabalhadores".

"A Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo deliberou propor a Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração Interna a ativação do Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil para Viana do Castelo. Esta medida garante, desde logo, uma melhor articulação institucional e uma maior fluidez na informação. Além disso estabelece uma coordenação nova entre as diferentes instituições que permite avançar com soluções rápidas para problemas emergentes, com particular destaque para o apoio a dar aos lares de idosos", informou esta tarde em comunicado aquela comissão.

A ativação permitiu criar "um Centro de Acolhimento Temporário nas instalações da Pousada da Juventude de Viana do Castelo, como resposta distrital para o recebimento de utentes de lares residenciais que sejam confirmados como positivos de Covid-19 mas estejam assintomáticos".

A decisão adianta ainda o mesmo comunicado foi tomada "em diálogo estreito com a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho", que agrega os dez municípios do Alto Minho. Atualmente, há lares em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, Monção e Melgaço, onde já ocorreram várias mortes e com elevado número de infetados.