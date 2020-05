Lar de Viana continua sem visitas e diz que reabertura é "casca de banana no caminho"

Hoje às 16:30 Facebook

O lar de idosos do Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Darque, em Viana do Castelo, onde morreram nove utentes com covid-19, vai manter-se fechado a visitas a partir de segunda-feira.

A instituição considera ser "demasiado cedo" para avançar com a reabertura, até porque os últimos testes ali realizados revelaram ainda 20 casos positivos. O Centro Social vai no entanto reabrir amanhã a sua creche, que funciona no mesmo edifício.

"Vamos abrir a creche mas as visitas ao lar ainda não. A última tentativa de testes falhou bastante. Ainda temos 20 positivos, passado este tempo todo, embora assintomáticos. Só temos cinco recuperados", declarou o Padre Xavier Amado. "Vamos testar novamente esta segunda-feira. E optamos por não abrir, até porque achamos que é demasiado cedo", disse, acrescentando: "Acho muito prematura ainda essa decisão de abrir às visitas por vários motivos. É uma casca de banana posta no meio do caminho, depois de todos o esforço que os lares estiveram a fazer. É abrir muito à pressa, parece que sem ter em conta as dificuldades que as instituições passaram todo este tempo".

O Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Darque dispõe ainda num dos pisos de uma Unidade de Cuidados Continuados (UCC) com 32 utentes, onde não se registou qualquer caso. Mas mesmo aí as visitas continuarão interditadas. "Vamos esperar mais 15 dias ou mesmo até eliminarmos completamente [a covid-19] para ver da forma que poderemos fazer", diz o Padre Xavier Amado.

O primeiro caso positivo no lar, que acolhia 43 idosos, foi confirmado a 30 de março, uma idosa que acabou por falecer. O centro tem 94 funcionários, dos quais quatro deram positivo, mas já estão recuperados. Na última semana, a instituição procedeu à desinfeção total dos espaços.