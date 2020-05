Lares das Misericórdias do Alto Minho abrem a visitas "através do vidro" no fim do mês

A União das Misericórdias do Alto Minho decidiu que os lares na região só vão abrir a visitas no final de maio e condicionadas através de um vidro.

Apesar de orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) indicar a possibilidade de as estruturas residenciais para idosos poderem receber visitas a utentes a partir de dia 18, o Secretariado Regional da Misericórdia decidiu retomar apenas a partir do fim do mês.

Segundo comunicado divulgado pela União das Misericórdias do Alto Minho, serão "tomadas as medidas necessárias para que essas visitas se façam de forma planeada e em segurança".

"Numa primeira fase, as Misericórdias do Alto Minho, irão organizar as visitas com marcação prévia, em modo de avistamento pelas janelas e/ou através de portas de vidro e/ou em locais reservados para o efeito, de acordo com a situação clínica dos utentes e infraestrutura das instituições", informou o Secretariado Regional.

Os visitantes terão de usar máscara, cumprir medidas de distanciamento, etiqueta respiratória e higienização das mãos, durante a permanência nas instalações. Até lá, segundo o mesmo comunicado, serão garantidos contactos entre familiares e amigos com os utentes, através de telefone e videochamada.

Todos os dez municípios do Alto Minho possuem lares sob alçada de Misericórdias.