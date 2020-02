Leiria e Viana do Castelo disputam título de Cidade Europeia do Desporto

Hoje às 18:08 Facebook

Sob o lema "Leiria é de todos e para todos", o Município de Leiria formalizou, na semana passada, a candidatura a Cidade Europeia do Desporto, em 2022. No entanto, não corre sozinha nesta aspiração. Também Viana do Castelo tem interesse em suceder a Setúbal (2016), Gondomar (2017), Braga (2018), Portimão (2019) e Odivelas (2020).

A entrega do documento foi efetuada pelo presidente do Município de Leiria ao representante da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES Portugal), que recebeu o diagnóstico da realidade desportiva no concelho que oficializa a pretensão.

