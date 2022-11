Lenços e calendários da cadela Nina para ajudar bombeiros de Viana

A cadela Nina, mascote dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, está a ser, de novo, estrela de um calendário e lenços, cujo valor de venda reverte para ajudar aquela corporação.

Como já vem sendo habitual, sempre que a época natalícia se começa a aproximar e desde que Nina foi adotada por alguns elementos do corpo de bombeiros em 2015, decorre uma campanha que inclui sempre um calendário e um outro artigo, com a sua imagem. Este ano, além de 750 calendários de 2023, "Nina A Bombeira" (nome da sua página Facebook que conta mãos de 23 mil seguidores), também surge estampada em 500 lenços de adereço.

A venda dos artigos, calendário por 4 euros e lenços por 3 euros, destina-se à compra de material e equipamento para a corporação. Este ano, em particular para aquisição de fardamento.

Nina tornou-se mascote do quartel dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo em Setembro de 2015. A cadela Castro Laboreiro estava perdida na aldeia de Carreço e foi resgatada pelos seus atuais "donos", os bombeiros

Paulo Camelo, Rafael Ferreira e Sofia Carvalho.

Todos os anos, por altura do Natal, lançam um calendário solidário para angariar fundos para a própria corporação e ajudar outras instituições.

No Facebook, Nina "fala" com os seus seguidores, contando o seu dia-a-dia, cumprimentando, interagindo e brincando com os seus seguidores.

"Numa noite de sustos, aqui estou eu a assustar. Doce ou partida? Doces para mim não são a melhor coisa, fico com o pelo eriçado, mas umas fatias de presunto marcham sempre. Quando vos bater à porta já sabem", "escreveu" a mascote no dia 1 de novembro, para celebrar o Halloween com quem a segue nas rede social Facebook.