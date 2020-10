Ligação da A28 à A3 e nova ponte sobre o Lima na lista de "investimentos prioritários"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:30 Facebook

O Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 contempla várias obras há muito reclamadas no Alto Minho: a ligação da A28 à A3, a 2ª fase de construção do acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao Nó da A28 e a construção de uma nova ponte sobre o rio Lima entre a EN203 em Deocriste e EN202 em Nogueira, Viana do Castelo.

Esta última irá garantir "um acesso mais direto" ao nó da A27 de Nogueira dos veículos com origem ou destino na Unidade Fabril da DS Smith/ex-Portucel, em Deocriste. O PNI 2030 também contempla a construção da linha ferroviária de alta velocidade entre Porto-Valença-Vigo com ligação ao aeroporto Sá Carneiro.

Segundo o Presidente da Câmara de Viana do Castelo e da CIM Alto Minho, José Maria Costa, o conjunto de projetos que constam do PNI traduzem "a concretização de uma pretensão do Alto Minho". "Só poderão ter elegibilidade nos fundos comunitários aqueles projetos que estejam previstos no Plano Nacional de Investimentos. Ou seja, o que está neste plano terá prioridade, porque consta de um consenso alargado a nível nacional, daquilo que serão os investimentos a fazer nos próximos anos", disse.

Os municípios de Caminha e Paredes de Coura regozijaram-se com o anúncio da inclusão de uma das suas pretensões no Plano Nacional de Investimentos 2030, a ligação da A28 à A3 por Sapardos. A futura via ligará através de autoestrada aqueles concelhos entre si e também constituirá uma ligação direta à vizinha Espanha.