Limites entre freguesias de Viana do Castelo não muda

Areosa e Monserrate reclamam território, mas Tribunal Central Administrativo não valida.

Os limites de terreno entre as freguesias de Monserrate e da Areosa, em Viana do Castelo, ficam inalterados. O Tribunal Central Administrativo do Norte rejeitou, agora, um recurso da Junta da Areosa, contestando a decisão do "Administrativo" de Braga que não aceitou a ação interposta contra Monserrate, que defendia que a Areosa começa "a várias centenas de metros dos limites atualmente reconhecidos".

A querela foi julgada em Braga em 2018, tendo a Junta da Areosa afirmado ter "documentos da própria freguesia de Monserrate - agora integrante da União de Freguesias de Viana do Castelo, com Santa Maria Maior e Meadela - que atribuem à Areosa os territórios reclamados", caso da zona onde estão situados os antigos estaleiros navais, subconcessionados ao grupo Martifer, a multinacional alemã Enercon, e o Campo d'Agonia.