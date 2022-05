Limpeza da A28 após capotamento de camião com lenha dura há cinco horas

Os trabalhos de limpeza e desobstrução da A28, na zona da ponte nova de Viana do Castelo, onde um camião com lenha capotou, arrastam-se há mais de cinco horas, mas estão em vias de conclusão.

Segundo fonte da GNR de Viana do Castelo, a previsão é que terminem antes das 23 horas, sendo que, até lá, o trânsito continua condicionado.

O acidente ocorreu cerca das 16.58 horas, ao quilómetro 70 da A28. Um pesado carregado de lenha despistou-se e capotou espalhando toda a carga na via.

Um veículo ligeiro embateu nas madeiras e duas pessoas ficaram feridas. As vítimas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo, com ferimentos ligeiros.

O socorro foi prestado por meios dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana do Castelo, GNR, INEM e concessionária da A28.