Linha do Minho com aumento de 17% de passageiros

O presidente da CP, Pedro Moreira, anunciou esta sexta-feira que a procura do comboio como meio de transporte está a crescer em Portugal, com a Linha do Minho a destacar-se com um aumento de 17% de passageiros, no primeiro semestre deste ano, em relação a período homólogo de 2019.

A procura na estação de comboios de Viana do Castelo cresceu "7%" e do serviço interregional "23%". No geral, o aumento de passageiros registado no serviço ferroviário a nível nacional é de 4,1%.

Pedro Moreira falava numa conferência em Viana do Castelo, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, e destacou a importância do comboio como meio de transporte sustentável. "Cerca de 90% dos nossos serviços já são realizados por comboios elétricos", afirmou, referindo que o objetivo passa por alcançar a utilização plena, com a aquisição até 2026 de "117 comboios totalmente elétricos".

Recordou que, enquanto não chegam as primeiras unidades elétricas, está já ao serviço novo material circulante elétrico reciclado. "Cada um destes comboios renovados que passam por esta estação [de Viana do Castelo] tiram da estrada 125 carros. Considerando uma média de 1,25 pessoas por carro, isto tem um impacto muito grande, quer na mobilidade, quer também no contributo que dá para o ambiente", disse Pedro Moreira, acrescentando, que estamos no bom caminho".

"Somos o único operador que já conseguiu recuperar os valores pré-pandemia. Passamos em 4,1% os valores que tínhamos antes. (...) É engraçado o fenómeno na Linha do Minho, onde houve um aumento de mais cerca de 17% de passageiros. Só nesta estação de Viana do Castelo, houve um aumento de 7%", comentou, acrescentando: "Os comboios interregionais tiveram um aumento que se destaca comparativamente aos outros, que é de 23% mais passageiros. Isto significa que as pessoas estão a deixar o carro em casa".

103 municípios comemoram Semana Europeia da Mobilidade

Na conferência que decorreu no Interface de Transportes de Viana do Castelo participou o Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, que enalteceu "o número recorde" de municípios que este ano apostaram em ações comemorativas da Semana Europeia da Mobilidade, que começou esta sexta-feira e termina na próxima quinta-feira. "Temos a registar um número significativo de iniciativas pelo país. A informação que tenho é que foram identificados mais de 103 municípios com atividades. Penso que é um recorde do ponto e Viana do Castelo é um bom exemplo, com um programa diverso", assinalou.

Na conferência, Soares da Costa, da câmara de Viana, apresentou dados sobre mobilidade naquela cidade. Por um lado, a utilização dos autocarros elétricos que circulam na zona urbana, onde já "viajaram 535 mil passageiros desde 2005, uma média de três mil por mês e 35 mil por ano", sendo que "70% dos seus passageiros têm idades acima do 65 anos". Destacou ainda a contribuição do funicular de Santa Luzia, que em 2023 comemora cem anos de existência, para a sustentabilidade ambiental daquela cidade. 1,6 milhões de pessoas já utilizaram o serviço, tendo o ano de 2018 sido "o mais forte", com 180 mil passageiros. Sublinhou ainda que com aquela utilização do funicular, "533 mil viaturas deixaram de ir a Santa Luzia e que se estas fossem colocadas em linha reta totalizariam 2670 quilómetros de viaturas". "

É tanto como de Viana do Castelo a Berlim", concluiu.