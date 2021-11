Atropelamento mortal cortou Linha do Minho durante uma hora e meia

A circulação na Linha do Minho esteve cortada cerca de uma hora e meia, devido a um atropelamento mortal na ponte Eiffel.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, um homem foi colhido por um comboio. O alerta foi dado às 19.10 horas. A via férrea foi cortada às 19.30 horas e o restabelecimento da circulação ocorreu às 21 horas.

No local estiveram envolvidos no socorro 15 operacionais com oito viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, VMER do Alto Minho, Polícia Marítima e Refer.