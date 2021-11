Linha do Minho interrompida em Viana do Castelo após atropelamento ferroviário

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:17 Facebook

Um homem de 57 anos ficou, esta terça-feira, em estado grave, após ter sido colhido por um comboio na Linha do Minho, em Darque, Viana do Castelo. Segundo fonte do Comando da PSP local, tratou-se de um atropelamento de um morador naquela localidade, "numa zona sem passagem perto da Rua de Santa Luzia". As circunstâncias estão ainda por apurar.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi às 12.52 horas, tendo a circulação da linha ficado interrompida até às 14.31 horas. O comboio envolvido no atropelamento seguia no sentido norte-sul. A vítima ficou em estado grave e foi transportada para o hospital de Braga.

Envolvidos no socorro estiveram meios doa Bombeiros Voluntários, VMER e PSP de Viana do Castelo.