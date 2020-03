Lojas de Viana do Castelo vão estar disponíveis na internet

Hoje às 16:26 Facebook

O comércio de Viana do Castelo vai entrar no mundo digital e levar o negócio para a internet, através de uma plataforma eletrónica, exclusivamente dedicada aos comerciantes do concelho. Cerca de mil estabelecimentos comerciais vão poder iniciar a venda online, a partir de junho de 2021.

Em comunicado, o município explica que a plataforma visa "permitir aos empresários alargar os seus negócios" e tem como objetivo "garantir, numa primeira fase, que todas as lojas do centro histórico de Viana do Castelo tenham presença garantida na internet".

