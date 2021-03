Luís Nobre avança como candidato do PS à Câmara de Viana

O nome do atual vereador do Urbanismo na Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, foi aprovado, no sábado, pela comissão política concelhia do Partido Socialista (PS), como candidato àquela autarquia.

Atualmente a Câmara é liderada por José Maria Costa, que pela legislação da limitação de mandatos se vê impedido de se recandidatar. Luís Nobre já vinha sendo indicado como putativo candidato e avança agora com a candidatura com o apoio das estruturas locais do PS.

"A comissão política concelhia do PS de Viana do Castelo aprovou, este sábado, por unanimidade e aclamação Luís Nobre como candidato do partido à Câmara Municipal de Viana do Castelo nas eleições autárquicas deste ano, elogiando a sua experiência autárquica de 27 anos, bem como a sua capacidade de liderança", pode ler-se num comunicado divulgado pelos órgãos concelhios do PS de Viana do Castelo.

Formado em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduado em Direito das Autarquias Locais e Urbanismo, Luís Nobre, 49 anos, é vereador da Câmara de Viana do Castelo há 16 anos, tendo exercido ainda funções como autarca de freguesia durante outros 11 anos.

"Aceito este desafio certo que a política se faz de pessoas para pessoas. Devemos renovar a confiança dos vianenses em nós e naquela que será a futura equipa. Contamos com todas as instituições e todos os vianenses para este projeto", afirmou Luís Nobre, após aprovada a sua nomeação.

A Câmara de Viana do Castelo está nas mãos do PS desde 1994, quando Defensor Moura conquistou a autarquia até ali presidida por Branco de Morais do PSD. Moura foi sucedido em 2009 pelo socialista José Maria Costa.