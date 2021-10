Luís Nobre inicia terceiro ciclo de governação socialista em Viana do Castelo

Luís Nobre tomou posse esta sexta-feira como Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, iniciando o terceiro ciclo consecutivo de governação do Partido Socialista (PS) naquele município.

O novo autarca sucede ao socialista José Maria Costa (2009-2021), que sai por limite de mandatos, e governará com maioria absoluta (foi eleito com 45,05% dos votos).

Numa emotiva cerimónia em que o Presidente cessante se emocionou visivelmente e foi ovacionado de pé por duas vezes, Nobre prometeu um arranque de novo ciclo marcado pelo seu "compromisso com os vianeses" de pugnar pela retoma pós-pandemia.

"No presente e no futuro próximo, os municípios e os seus eleitos, as empresas, os empreendedores, os centros de ensino, a tecnologia e o saber terão que reforçar os laços de cooperação para darmos resposta aos efeitos económicos e sociais do período pandémico", declarou.

Com Luís Nobre tomaram posse dois novos eleitos do PS, António Vitorino e Fabíola Oliveira, e dois transitados da anterior formação, Carlota Borges e Ricardo Rego. Ao executivo de maioria socialista, ainda sem os pelouros distribuídos, juntam-se Eduardo Teixeira, Paulo Vale e Ilda Araújo Novo, eleitos pela coligação de direita PSD-CDS (24,59%) e Cláudia Marinho da CDU (10,04%). A socialista Flora Silva renova mandato como Presidente da Assembleia Municipal

O PS lidera em Viana há 28 anos. Nestas eleições perdeu um mandato. Nas autárquicas de 2017, venceu com 53,7% e elegeu seis mandatos. A tradição socialista iniciou-se em 1994 com Defensor Moura.