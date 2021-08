Luto municipal em Viana pela morte de político histórico Oliveira Amaral

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:01 Facebook

A Câmara de Viana do Castelo decretou, para quarta-feira (4 de agosto), um dia de luto municipal pelo falecimento do político António Oliveira Amaral, aos 93 anos de idade.

Empresário e histórico social-democrata vianense, ocupou vários cargos em autarquias e nas estruturas locais e distritais do PSD. O luto municipal foi decretado para Oliveira Amaral, na qualidade de antigo Presidente da Assembleia Municipal nos mandatos 1979/1986 e 1990/1994. Oliveira Amaral foi também o primeiro presidente de junta eleito, no pós-25 de Abril, na freguesia de Barroselas, naquele mesmo concelho.

Segundo comunicado divulgado esta terça-feira pela Câmara de Viana do Castelo (PS), "o conhecido empresário e político vianense foi o segundo presidente da Assembleia Municipal, deixando um legado ímpar na vida social, empresarial e cultural do Vale do Neiva e do concelho de Viana Castelo". E, além de decretar um dia de luto, a autarquia apresentará "um voto de pesar em reunião de câmara" a realizar amanhã, dia em que António Oliveira Amaral será sepultado.