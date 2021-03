Luz e roteiro virtual na tradicional visita às sete igrejas na Páscoa em Viana

A tradicional visita às sete igrejas, que costuma atrair milhares de visitantes à cidade de Viana do Castelo, na noite que antecede a Sexta-feira Santa, vai este ano, por causa da pandemia, decorrer no plano virtual. Nove locais de culto estarão iluminados durante toda a quadra.

Segundo anunciou a Câmara Municipal em comunicado sobre a programação da Páscoa, na quinta-feira, dia 1 de abril, a partir das 19 horas, "será promovido um roteiro online por sete Igrejas e Capelas de Viana do Castelo através do Facebook do município".

Recorde-se que, por tradição, nesse dia Viana enche-se com milhares de fiéis, que procuram visitar algumas das 26 igrejas e capelas da cidade. Os templos são ornamentados com flores pelas zeladoras. Alguns, como a Capela da Casa da Carreira, construída no início do século XVIII, abrem uma única vez no ano para que se cumpra o ritual.

Manda a tradição que a visita seja em número ímpar de templos, num número máximo e ideal de sete. Os principais quadros religiosos alusivos à Páscoa também são compostos por números ímpares, como é o caso das três quedas de Cristo a caminho do Calvário e as cinco chagas.

Para celebrar a Páscoa, a Câmara de Viana apostou na decoração da Praça da República e do Largo de São Domingos com figuras alusivas à quadra. E juntamente com a Associação Empresarial "vai entregar, de forma simbólica, um folar de Páscoa aos profissionais de saúde, forças de segurança, Proteção Civil, bombeiros, Cruz Vermelha e profissionais das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI)".

Na sexta-feira, 2 de abril, as redes sociais do município vão transmitir um Concerto de Música Clássica, na Igreja de S. Domingos, pela Orquestra do Alto Minho.

No sábado, 3 de abril, às 10 horas, será apresentado o concerto "Bons Dias Viana" pela ZEPAM - Zé Pedro Associação Musical. No mesmo dia, pelas 21 horas, o Facebook da autarquia irá apresentar um vídeo sobre "A arte de fazer Palmitos".

A programação de Páscoa inclui ainda algumas exposições virtuais.