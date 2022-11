Mãe e filha de um ano feridas em acidente em Viana do Castelo

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou, esta quarta-feira de manhã, ferimentos numa mulher e à filha bebé, de um ano de idade, em Viana do Castelo.

Segundo fonte da corporação de Bombeiros Voluntários local, o acidente ocorreu cerca das 9 horas, na Avenida 25 de Abril.

"Os ferimentos foram ligeiros. As vítimas foram transportadas para o hospital", informou a fonte, referindo que a mãe se "queixava de dores no tórax". No socorro estiveram envolvidos meios dos Bombeiros Voluntários e a PSP de Viana do Castelo.