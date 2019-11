Mais 250 milhões para Linha de Apoio à hotelaria

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:06 Facebook

O ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira anunciou, esta quinta-feira, o reforço, com mais 250 milhões de euros da Linha de Apoio à Qualificação da oferta hoteleira.

O governante falava na abertura do 31º congresso nacional da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que decorre até hoje em Viana do Castelo sob o tema "Portugal: preparar o amanhã. Destacou a importância daqueles apoios para o sector e, em particular nesta nova fase, para o incremento da sua visibilidade online.

"Esta linha foi importante nos últimos anos e permitiu apoiar investimentos de 375 milhões de euros. Vai ser reforçada em mais de 250 milhões de euros para apoiar estratégias de reforço da presença digital das empresas", declarou, referindo: "Este valor será mobilizado através das instituições financeiras públicas de apoio à economia e distribuídas através do setor bancário com garantia e apoio público"