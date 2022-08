Mais de 700 mulheres vão desfilar na Mordomia das festas de Viana

O tradicional Desfile da Mordomia da Romaria d"Agonia, vai contar este ano com a participação de mais de 700 mulheres. É um número recorde de participações em muitas edições da romaria. A Comissão de Festas divulgou está tarde que vão desfilar nas ruas da cidade, no próximo dia 18, a partir das 16 horas, "709 mulheres, residentes em seis países, além de Portugal".

"É um número impressionante que nos deixa orgulhosos, pelo interesse que o desfile cada vez mais desperta nas mulheres de Viana do Castelo, mesmo aquelas que hoje não vivem cá ou simplesmente se identificam com as nossas tradições, perpetuando-as", afirma António Cruz, presidente da Comissão de Festas, referindo que a média de idade das participantes, de 32 anos, "também demonstra esse interesse" nas festividades, que começam dia 17.

O Desfile da Mordomia é um dos mais emblemáticos momentos da Romaria d"Agonia, e costuma ser integrado por centenas de mulheres trajadas e ouradas a desfilar ao longo de cerca de duas horas pelas ruas da cidade de Viana do Castelo.