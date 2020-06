Mais de cem bombeiros prestam provas para promoção de carreira no Alto Minho

Este sábado foi dia de provas para 104 bombeiros do distrito de Viana do Castelo, com vista à promoção na carreira.

Homens e mulheres de diversas corporações do Alto Minho, prestaram prova à mesma hora em diferentes pontos da região. A iniciativa foi levada a cabo pela Federação Distrital de Bombeiros e Comando Distrital de Operações de Proteção e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, segundo informação divulgada pela própria organização.

As provas visam a progressão na carreira de bombeiro voluntário, para as categorias de bombeiro de 2.ª classe, bombeiro de 1.ª classe, sub-chefe e chefe.