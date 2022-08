Mar de gente e "devoção" às selfies com Marcelo na Senhora d'Agonia

Incansável, o presidente da República mergulhou, esta sexta-feira à noite, em Viana do Castelo, num mar de gente, que demonstrou bem a sua devoção às selfies com Marcelo. A sua odisseia de várias horas em "para arranca" a tirar fotografias sem fim e a dar beijos e abraços, a pequenos e adultos, começou cerca das 21 horas junto à estação de comboios da cidade, após mais de dez minutos de declarações sobre incêndios.

Respondendo a perguntas de jornalistas, considerou adequada a decisão do Governo em decretar situação de alerta entre domingo e terça-feira devido ao risco de incêndios e atirou um eventual balanço sobre as ocorrências de fogo dos últimos meses para o final da época. E depois deixou a promessa, ainda antes de passar a cumprir o que foi fazer a Viana, que voltará em 2023.

"É a primeira que venho à romaria como Presidente da República, mas já prometi que para o ano volto. Volto para os tapetes [de sal da ribeira] e também para ao mar [procissão dos pescadores]. Já cá estive quando era miúdo, quando era jovem e depois quando já era adulto, mas não como Presidente", declarou.

O que sucedeu a seguir foi um cenário parecido ao que Marcelo já habituou o público, de nunca negar uma selfie, mas multiplicado ao nível do aperto e da confusão.

"Que loucura. Nunca mais vamos ter um Presidente como este", admirava-se uma mulher.

Por entre pedidos de fotografias, na avenida dos Combatentes o público exultou à passagem de Marcelo e cantou em uníssono "Havemos de ir a Viana".

A comitiva do Chefe de Estado chegou já depois das 23.30 horas, à zona da ribeira, onde durante a noite o povo atapeta o chão com motivos em sal colorido para, este sábado, passar o andor da Senhora d'Agonia. Demorou perto de duas horas. Sem festa, nem Marcelo, o percurso demora cerca de cinco minutos.

PUB

Pelo caminho, Marcelo Rebelo de Sousa cruzou-se e abraçou o líder do PSD, Luís Montenegro. "Porque é que havia de evitar a sua presença, sou Presidente de todos os portugueses. Ainda por cima, o PSD é o meu partido de origem", comentara, antes, quando questionado sobre a presença do social-democrata.

Na igreja de S. Domingos, na ribeira, foi recebido pelo Bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, ajoelhou-se, rezou e visitou o túmulo de São Bartolomeu dos Mártires. "O Senhor Presidente da República veio ajudar-nos a embelezar ainda mais as festas da Senhora d'Agonia", comentou o Bispo.

Na Rua Góis Pinto, Marcelo deu uma mão às pessoas que desenhavam no chão com sal azul e branco, motivos alusivos ao caminho de Santiago. "É muito impressionante, no colorido e na força da representação, e fiquei a saber que, além do mais, [o sal] é difícil porque é abrasivo e é preciso usar luvas", comentou, adiantando: "Não sei quanto tempo demorará, mas ainda fico mais umas horas", disse, já passava da meia-noite.