Marca de champô sólido ecológico feito em Viana do Castelo entra no mercado dos EUA

Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma marca de champô sólido ecológico, produzido em Viana do Castelo e há cinco meses no mercado nacional, está a reforçar a aposta na internacionalização com a entrada no mercado norte-americano, disse esta quarta-feira uma das criadoras.

"Já temos uma equipa a trabalhar nos EUA. São parceiros locais que ficaram interessados na marca e que nos contactaram. Já enviámos produto para o mercado norte-americano. Toda a distribuição e venda local ficam a cargo desses parceiros", explica Vera Maia, uma das criadoras da marca Shaeco.

De acordo com Vera, atualmente, "80% das vendas são para o mercado português e 20% para fora de Portugal". "Já estamos no mercado francês, através de «marketplaces» digitais especializados, e temos as nossas lojas online que vendem para Espanha, Reino Unido, Suécia, Alemanha", reconhece.

Leia mais em Alto Minho TV