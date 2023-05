Marcelo inaugura escultura de homenagem aos trabalhadores do Minho

Duas esculturas de homenagem aos trabalhadores do Minho vão ser inauguradas na próxima sexta-feira, em Viana do Castelo e em Braga. Um dos atos contará com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

As esculturas, com cerca de cinco metros de altura, e que invocam o trabalho das gentes minhotas, são da autoria do artista Acácio Viegas, de Viana do Castelo.

"As esculturas são formadas por uma peça central de cinco metros de altura, construída com quatro elementos verticais principais em aço, pequenos elementos cerâmicos e painéis de vidro. Há uma segunda peça construída também em aço, das mesmas características da peça central, que permite, pelo seu desenho e escala, a interação com o observador, que é convidado a sentar-se na peça e a refletir ou meditar sobre o significado de 'trabalho', provocado pelos estímulos visuais da peça central", descreve o autor, citado num comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), que Acácio integra como docente.

As peças foram desenvolvidas a convite da Associação Empresarial do Minho, para assinalar o seu segundo aniversário esta sexta-feira.

A primeira escultura será inaugurada em Braga, às 9.30 horas, na Avenida Dr. Francisco Pires Gonçalves, pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e pelo autarca local, Ricardo Rio.

Da parte da tarde, às 14.45 horas, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, vão inaugurar a outra escultura, na Alameda João Alves Cerqueira, junto ao Centro Cultural da cidade de Viana do Castelo.

De acordo com a descrição no comunicado do IPVC, Acácio Viegas indica que, além da homenagem aos trabalhadores do Minho, "há um outro propósito nas peças desenvolvidas". "Ao mesmo tempo, as peças fazem alusão à dimensão de um Minho unido numa visão de estratégia para a região", aponta o artista, referindo que as esculturas "representam o passado, mas permitem também projetar o futuro, ou se quisermos, permitir que ele aconteça".