Marcelo inaugurou escultura e prometeu voltar a Viana n'Agonia

Chegou em cima do acontecimento, inaugurou uma nova escultura de homenagem aos trabalhadores do Minho e prometeu voltar a Viana do Castelo, no dia 20 de agosto, nas festas d'Agonia.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi, esta sexta-feira, convidado de honra nas comemorações do 2º aniversário da Associação Empresarial do Minho (AEM), que foi assinalada com a inauguração de uma peça de arte pública de Acácio Viegas e a realização de um fórum com o tema "Estado da arte: O Minho do Portugal de amanhã". Além de Marcelo, foram convidados como oradores os ex-ministros da Economia, Pedro Siza Vieira e Luís Braga da Cruz, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e o Presidente da CIP, Armindo Monteiro, entre outros.

Sobre a escultura, monumento ao trabalhador minhoto, instalada em frente ao Centro Cultural daquela cidade, o chefe de Estado considerou que "consegue compatibilizar o abstrato com o figurativo e o passado com o futuro". "Hoje vemo-la de uma maneira. Daqui a dez anos, outros a verão de outra maneira. E daqui a 20, 30 ou 40. É suficientemente rica para poder ser lida num contexto completamente diferente, com outra economia, com outra sociedade, outros olhos. Tem uma riqueza ilimitada", avaliou, parabenizando o autor.

No início do seu curto discurso, declarou: "Tinha de vir [a Viana]. Fiz um esforço, consegui acelerar e acelerei tanto que ainda deu para parar em Esposende e comer uma tosta, porque não me convidaram para almoçar. É incrível. Ninguém me convidou para almoçar em Viana, mas o senhor Presidente da câmara vai pagar caro, porque eu venho outra vez à Senhora d'Agonia. Prepare-se para isso, porque no dia 20 tem de pagar o almoço ou o jantar, para compensar o dia de hoje".