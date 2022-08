Marcelo Rebelo de Sousa participa nas festas d' Agonia esta sexta-feira

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai participar esta sexta-feira à noite nas festas de Nossa Senhora d' Agonia em Viana do Castelo.

Segundo agenda publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença na romaria cerca das 21 horas. Sexta-feira, terceiro dia de festa, o ponto é a confeção dos tapetes de sal pelas gentes da ribeira para o andor da Senhora d' Agonia passar no dia seguinte.

Estão preparadas 30 toneladas de sal colorido para enfeitar o chão de cinco ruas. O momento é vivido com uma multidão ao redor a assistir e a dançar na rua. À semelhança de todos os anos, participam várias figuras públicas.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá percorrer as ruas da cidade até à ribeira. Também o Presidente do PSD Luís Montenegro, anunciou que irá visitar a ribeira cerca das 23 horas. O cantor Marco Paulo, tem também presença anunciada. E é de esperar ainda que Tiago Brandão Rodrigues, este ano presidente da comissão de honra d'Agonia, ajude os habitantes a confecionar tapetes, como já é habitual há vários anos. Em alguns deles, ao lado do primeiro-ministro, António Costa.

Sábado, 20, realiza-se, à tarde, a eucaristia no santuário de Nossa Senhora d'Agonia, seguida da Procissão ao Mar, com bênção de embarcações de pesca e alocução do Bispo da Diocese.

Domingo, 21, último dia de romaria, o destaque vai para cortejo histórico e etnográfico, a partir das 16 horas. É um dos números que atrai mais gente. A festa encerra à meia-noite com a Serenata.