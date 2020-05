Mascote da GNR sensibiliza comerciantes do Alto Minho que retomam atividade

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:11 Facebook

O "Guarda Vidal", uma mascote criada pela GNR para alertar os mais jovens para a importância de ficarem em casa durante a pandemia, está a ser utilizada no Alto Minho para sensibilizar os comerciantes que estão a retomar a atividade.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a mascote andou esta segunda-feira na rua em Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Ponte da Barca e Ponte de Lima, em "ações de sensibilização aos comerciantes que reabriram o seu estabelecimento comercial".

E foi no domingo "cantar os parabéns a idosos aniversariantes" em lares de Arcos de Valdevez e Paredes de Coura.

De acordo com a mesma fonte, a iniciativa levada a cabo pela Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Arcos de Valdevez contou "com a presença muito especial do "Guarda Vidal" e "os militares alertaram os comerciantes e clientes para os cuidados redobrados a ter".

O Guarda Vidal tem percorrido as ruas de todo o país para alertar esta população mais nova para a importância de estudar e ficar em casa.