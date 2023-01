Meia Maratona com 4 mil atletas dá tiro de partida à Cidade Europeia do Desporto

A 24.ª edição da Meia Maratona Manuela Machado dará, no próximo dia 22 de janeiro, o tiro de partida à Cidade Europeia do Desporto 2023 em Viana do Castelo.

A programação apresentada, esta sexta-feira, numa conferência de imprensa pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, terá o seu momento inaugural no dia 21 de janeiro, com uma gala que decorrerá em simultâneo em dois espaços diferentes, o pavilhão José Natário e o Centro Cultural da cidade, apresentada por Cândido Costa e Carolina Torres. E a prova com o nome da maratonista olímpica Manuela Machado, natural de Viana do Castelo, decorrerá no dia seguinte, sendo a primeira do calendário, que até ao final do ano prevê a realização de 365 eventos das mais diversas modalidades naquele município.

A Meia Maratona [além de corrida inclui também uma caminhada com fins solidários] contará com a participação de cerca de 4000 atletas, dos quais cerca de 800 serão oriundos da Galiza. Um galego de 76 anos será, em princípio, segundo revelou Manuela Machado, o atleta mais velho em prova.