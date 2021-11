Meio milhar de crianças carenciadas à espera de presente de Natal em Viana do Castelo

A Câmara e os Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de Viana do Castelo vão avançar com uma campanha de angariação de presentes de Natal destinados a cerca de meio milhar de crianças carenciadas daquele concelho.

A iniciativa denominada "Viana + Presente(s)", decorrerá de 2 a 17 de dezembro e destina-se à população em geral. O objetivo é que os cidadãos escolham crianças, identificadas por género e idade, e lhes ofereçam prendas.

Segundo comunicado divulgado esta segunda-feira pela Câmara de Viana, "à medida que os presentes forem entregues, será construída uma "Árvore de Natal" com os embrulhos e, na fase seguinte, as equipas locais irão iniciar a entrega dos presentes às crianças pelas freguesias do concelho de Viana do Castelo".

As ofertas deverão ser entregues no Serviço de Atendimento ao Munícipe, no bar da torre do liceu ou na sede dos Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais de Viana do Castelo.

"A listagem das crianças está dividida por menino, menina e respetiva idade, para facilitar a aquisição do respetivo presente. Quem quiser juntar-se a esta iniciativa irá, pois, assumir a responsabilidade de comprar um presente para a criança que elege, até dia 17 de dezembro", informa aquela autarquia.