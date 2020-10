"Melhor ano de sempre" do estaleiro da West Sea em Viana com 100 milhões de faturação

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:16 Facebook

O administrador da Martifer considerou, esta quarta-feira, que os estaleiros em Viana do Castelo, deverão ter em 2020 o seu "melhor ano de sempre", com uma faturação de "100 milhões de euros".

Segundo Carlos Martins, atualmente, a empresa do grupo West Sea tem "quatro navios polares em construção para o Ártico" para o cliente Mário Ferreira (Douro Azul) e tem o setor da reparação a trabalhar em pleno. O administrador espera ainda que, em 2021, o Governo desbloqueie "o programa para a construção de mais seis navios patrulha oceânicos (NPO)". "Estamos ansiosos por isso. Queremos esse projeto para Viana do Castelo. Tem o seu timing. Vamos esperar e estamos confiantes", declarou Carlos Martins, considerando que a situação poderá resolver-se já em 2021.

O Ministro do Mar, Ricardo Serrão, que visitou hoje o estaleiro - que começou a laborar em 2014, ocupando, em regime de subconcessão, os terrenos e infraestruturas da antiga empresa pública Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) - realçou o desempenho da empresa durante a pandemia. "Este estaleiro atravessou a covid-19 com sucesso e hoje está a funcionar em pleno, até com mais gente e com um caderno de contrato muito relevante", assinalou.

Para o próximo ano, o estaleiro do grupo Martifer tem programado "um investimento de 15 milhões de euros numa nova doca", que permitirá criar cerca de 120 novos postos de trabalho diretos. Atualmente, laboram ali em média "1200 trabalhadores por dia", segundo Carlos Martins.