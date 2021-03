Metade da população de risco vacinada em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:42 Facebook

Metade da população de risco em Viana do Castelo, maiores de 80 anos e de 50 com patologias, já foi vacinada.

O processo sofreu um atraso por causa da suspensão da vacina da AstraZeneca, mas a previsão é que venha a ser concluído em maio. Segundo o Vereador da Promoção da Saúde, Ricardo Rego, até agora, desde 27 de fevereiro, foram vacinadas cerca de cinco mil pessoas.

O impasse com a AstraZeneca impediu que fossem vacinadas cerca de outras mil, mas a inoculação prossegue com outras vacinas no Centro de Vacinação instalado no Pavilhão Desportivo de Meadela. Hoje mesmo serão vacinadas 560 pessoas. Para dar continuidade à ação, evitando aglomerações, o município instituiu transporte em autocarro para a população, a partir de um parque de estacionamento situado a 800 metros do centro de vacinação.

Ricardo Rego adiantou ainda que a Unidade de Retaguarda, instalada no Centro Cultural da cidade para receber doentes covid-19 com alta hospitalar, "não acolhe qualquer utente há dois dias".

A informação foi avançada numa conferência de imprensa realizada esta manhã, para apresentação de um calendário de ações a levar a cabo pelo município para definição de uma nova estratégia para a promoção da saúde. O responsável adiantou que a partir de abril serão realizados inquéritos a toda a população, para encontrar o "perfil de saúde do vianense" e poder definir que áreas de intervenção são prioritárias. Os resultados serão apresentados em setembro.

Ainda neste âmbito, em maio, será criado um Centro de Investigação e Inovação de Saúde na Comunidade, fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM). Em julho, será dada posse a um Conselho Municipal de Saúde.