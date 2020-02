Mil ofertas de emprego em evento do Politécnico de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:33 Facebook

Decorre na terça-feira, em Viana do Castelo, uma feira de emprego com mais de mil ofertas de trabalho e estágios na União Europeia.

O evento, aberto ao público entre as 10 e as 20.30 horas, é organizado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e reunirá, numa tenda junto ao Centro Cultural da cidade, cerca de 50 empresas de vários setores de atividade. A maioria das ofertas são da áreas das TIC (tecnologias de informação e comunicação), mas também da metalomecânica, energias e construção naval. A Marinha portuguesa também estará presente a fazer recrutamento.

A Feira de Emprego insere-se num evento mais alargado, a Cimeira do IPVC, que decorrerá em vários palcos. Além da tenda com a referida feira, os espaços do Centro Cultural serão ocupados pelo Politécnico, para promover e dar a conhecer os seus seis estabelecimentos de ensino superior e também pelas escolas secundárias e profissionais da região. E, no navio Gil Eannes, decorrerão workshops sobre "competências transversais" destinadas a preparar estudantes que queiram entrar no mercado de trabalho.

Este ano, foi desenvolvida uma aplicação de telemóvel própria que permite acompanhar de forma virtual as atividades ligadas à Cimeira e a feira de emprego. O evento foi apresentado esta sgeunda-feira de manhã, numa conferência de imprensa, pelos presidente e vice-presidente do IPVC, Carlos Rodrigues e Ana Paula Vale, pelo administrador dos Serviços de Ação Social (SAS), Luís Ceia, e pela presidente da Federação Académica, Daniela Rocha. Os responsáveis destacaram o crescimento que a Cimeira tem registado a cada edição, principalmente ao nível da procura de empresas da região interessadas em participar, o que obrigou este ano a criar, pela primeira vez, um espaço próprio para a feira do emprego.