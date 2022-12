Modelo de "boas práticas" do projeto "Ponte...nas Ondas!" reconhecido pela Unesco

A Unesco reconheceu, esta quinta-feira, como "modelo de boas práticas", o projeto de divulgação nas escolas do património cultural imaterial luso-galego da associação "Ponte...nas Ondas!" (PNO).

Na cerimónia de proclamação, ocorrida esta quinta-feira à tarde, em Rabat, Marrocos, numa sessão do Comité Intergovernamental da agência da ONU para a proteção do património, a delegação da PNO formulou o desejo de que aquele modelo, desenvolvido há 27 anos em paralelo com o ensino oficial no Norte de Portugal e na Galiza, seja agora assumido formalmente pelas escolas portuguesas e espanholas.

"O futuro do projeto já o determinou a Unesco, reconhecendo este modelo. O que pedimos aqui [em Rabat], no agradecimento, é que os sistemas educativos de Espanha e de Portugal o integrem nos seus programas. Portanto, 'Ponte..nas Ondas!' espera que o seu futuro seja ver o modelo integrado nos sistemas educativos de Espanha e Portugal", declarou ao Jornal de Notícias, Santiago Veloso, um dos fundadores do projeto 'Ponte...nas Ondas!', que nasceu em 1995, aquando da inauguração da ponte internacional entre Monção e Salvaterra do Miño (Galiza).

A iniciativa foi de um grupo de professores, que quis criar uma outra "ponte" entre escolas dos dois lados da fronteira, promovendo, principalmente através de programas de rádio temáticos, as tradições e riquezas culturais portuguesas e galegas.

O nome da associação está relacionado com a palavra "ponte", que na Galiza tem dois significados: ponte e põe-te.

"O projeto PNO contempla o nosso património imaterial no seu conjunto: a música, as tradições orais, contos, lendas, refrões, a cultura agrária e marítima, os saberes tradicionais, o ciclo festivo anual, desde o natal ao entrudo, das romarias de verão às vindimas. Trabalhamos nas escolas todo esse conjunto de património", descreveu Santiago Veloso, referindo: "Esta proclamação significa um reconhecimento de um modelo que a Unesco considera que é um exemplo de boas práticas com o património cultural imaterial. Portanto, acreditamos que é uma experiência educativa que obteve o máximo reconhecimento possível. Estamos felizes".