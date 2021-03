Monção e Melgaço reclamam levantamento das restrições nas pesqueiras do Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

Partilhar

"Tenho dado voltas à cabeça e será que metade do rio está contaminado?" Indignado, questiona Venâncio Fernandes, porta-voz da associação de pescadores A Batela, que organizou esta quinta-feira um protesto junto às pesqueiras em Alvaredo, Melgaço.

A ação, que juntou algumas dezenas de proprietários de pesqueiras, serviu para chamar a atenção do Governo para especificidade daquele tipo de pesca, que este ano está proibida do lado português e é permitida na margem espanhola.

"Porque é que não nos deixam vir pescar? Se eu tenho acesso a ir para o campo, para uma horta, para as vinhas, porque é que não posso vir à pesqueira? Se olho para o lado espanhol e vejo as pesqueiras armadas (com redes). Sendo o rio internacional, porque é que nós portugueses não podemos vir às pesqueiras?", continuou Venâncio Fernandes.

Segundo adiantou ao "Jornal de Notícias", o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, que este ano emitiu 151 licenças para a margem portuguesa, a proibição tem a ver com as orientações emanadas pelo Governo de Portugal para o confinamento, que apenas permitem a pesca profissional. As pesqueiras, enquadram-se na pesca lúdica e desportiva.

"Não podemos confundir o que acontece aqui, com o que acontece nas margens do rio Douro ou do rio Tejo, onde porventura pessoas se podem aglomerar para fazer pesca desportiva ou lúdica. Aqui estamos a falar de uma pesca milenar, de subsistência e que prolonga os trabalhos do campo", declarou esta manhã o autarca de Melgaço, Manoel Batista.

Aquela é uma pesca ancestral e solitária, em que o pescador coloca uma rede em seculares muros altos de pedra, construídos ao longo da margem, e regressa horas depois ou no dia seguinte para retirar o peixe. Os pescadores anseiam por voltar a armar as redes, antes que a época termine a 16 de maio (às 8 horas). E apelam ao Governo que abra uma exceção e permita também a utilização das pesqueiras também do lado português.