Monsenhor Sebastião Pires Ferreira eleito administrador à morte do bispo de Viana

A Diocese de Viana do Castelo anunciou esta noite a eleição de Monsenhor Sebastião Pires Ferreira como administrador diocesano. À morte do Bispo, a Diocese passa a ser administrada pelo eleito até nomeação do sucessor de D. Anacleto Oliveira.

"Em conformidade com as normas do Código de Direito Canónico - Cân. 416, 419, 421 - decidiu o Colégio de Consultores da Diocese de Viana do Castelo eleger como Administrador Diocesano, o Reverendíssimo Monsenhor Sebastião Pires Ferreira que, comunicou a Sua Excelência Reverendíssima D. Ivo Scapolo, Núncio Apostólico em Portugal, a aceitação das funções para as quais foi eleito", escreve a Diocese numa nota publicada nas redes sociais e na qual também "agradece as inúmeras manifestações de solidariedade e condolências que, ao longo das últimas horas, nos fizeram chegar".

Depois de durante a tarde ter divulgado uma nota de pesar, a Diocese de Viana reiterou esta noite os seus votos. "A nossa palavra, nesta hora, é, antes de mais, de ação de graças ao Senhor pelo dom que o nosso querido D. Anacleto Oliveira foi, e continuará a ser, para a nossa Igreja Diocesana", publicou, recordando "com memória agradecida, a recente comemoração dos 50 anos de ordenação sacerdotal e os 10 anos da sua entrada na Diocese de Viana do Castelo, assim como a sua importância e impulso na canonização de D. Frei Bartolomeu dos Mártires".

"A sua vida é, para nós, o autêntico "estímulo de pastores", conclui.