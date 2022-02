Moradores em tribunal contra projeto de canil em Viana do Castelo

Luís Moreira Hoje às 17:10 Facebook

Três residentes na União de Freguesias de Cardielos e Serreleis, em Viana do Castelo, interpuseram uma ação popular no Tribunal Administrativo de Braga contra a construção, pela Câmara local, de um canil para albergar cerca de uma centena de animais de companhia.

Na ação, já aceite pelo tribunal, invocam que o canil se constitui como uma permanente ameaça à saúde pública - devido às doenças de cães e gatos - e ao direito ao ambiente e qualidade de vida.

"A poluição sonora e ambiental provocada pelo canil será um fator degradante do direito e interesse por um ambiente e qualidade de vida da comunidade de vizinhos e consubstancia uma infração às regras do ordenamento do território e do urbanismo", dizem na ação, subscrita pelo advogado Cerqueira Alves, de Braga.