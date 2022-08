Mordomas dos 15 aos 79 anos aclamadas nas ruas de Viana

Milhares de pessoas presentes em Viana do Castelo aproveitaram todos os espaços para assistir ao desfile D'Agonia.

Setecentas e oito mulheres com idades entre 15 e 79 anos, desfilaram, ontem à tarde, pelas ruas de Viana do Castelo, trajadas com fatos à vianesa sob a aclamação de milhares de pessoas. Foi o primeiro grande número da romaria d"Agonia, que começou anteontem, e à qual o público aderiu em força, apinhando-se nos passeios, em cima e por baixo das bancadas, e até por entre as barracas do artesanato na marginal.

As mordomas, com trajes vermelhos, pretos, azuis e verde, e grande quantidade de ouro ao peito e orelhas foram aplaudidas de forma entusiástica, tal como os gigantones e cabeçudos, que animaram o desfile dançando ao som do forte ribombar dos bombos.

"É um orgulho, uma alegria, uma responsabilidade, as mordomas voltarem no figurino habitual, com toda esta pujança e com todo estes brio que se vê e que em Viana chamamos a chieira", comentou Manuel Vitorino, presidente da Viana Festas, associação promotora das festas da cidade (e vice-presidente da Câmara).

A participação no desfile é permitida a raparigas a partir dos 14 anos e sem limite de idade. Este ano, a a mordoma principal foi Maria Lima de 25 anos, que dá rosto ao cartaz da romaria. "É o momento mais importante, porque é a primeira vez que me dou a conhecer às pessoas na cidade. Tenho recebido muito carinho e essa é a melhor parte de ser mordoma", comentou, ansiosa, antes do arranque do Desfile da Mordomia.

Ex-ministro é padrinho

O ex-ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a quem foi incumbida este ano a função de "padrinhos" das festas, acompanhou o desfile.

"É a primeira vez que tenho esta honraria de ser presidente da comissão de honra das festas e de ver este bem trajar e o bem ourar", disse, comentando que "este ano nota-se mais pujança", porque, após a pandemia, as pessoas "têm dois anos de chieira [brio] para mostrar em 2022".