Morreu condutor que bateu contra casa em Viana do Castelo

O condutor de 47 anos que, no sábado, se despistou ao volante de uma viatura ligeira e embateu numa habitação em Vila Franca, Viana do Castelo, acabou por morrer no hospital de Braga.

Segundo apurou o "Jornal de Noticias", a vítima residia em Vila Franca e iria "atrasada" para algum local quando se deu o acidente, cerca das 20 horas na EN203.

O homem ainda foi transportado em estado grave para o hospital de Braga, mas não resistiu aos ferimentos. No local, estiveram os Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana, com 11 operacionais e três viaturas, a VMER do Alto Minho e duas patrulhas da GNR.

A via esteve cortada e reabriu num dos sentido cerca das 20.50 horas.