Morreu Francisco Sampaio, antigo presidente e fundador da Região de Turismo do Alto Minho

Franscisco Sampaio morreu esta sexta-feira, aos 84 anos. A Câmara Municipal de Viana do Castelo divulgou, esta tarde, um voto de pesar pela sua morte.

"Francisco Sampaio, um forte defensor da Romaria de Nossa Senhora da Agonia, das tradições do Alto Minho e impulsionador da cultura da região, deixa um extraordinário legado pessoal e profissional e a sua morte constitui uma perda incalculável para Viana do Castelo, para o Alto Minho e para o país", escreveu a autarquia liderada por Luís Nobre.

Francisco Sampaio era conhecido por "Senhor Turismo"

Foi homenageado, recentemente, numa cerimónia que contou com a presença dos presidentes da Entidade de Turismo do Porto e Norte (ETPN), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e da Câmara Municipal de Viana. A homenagem incluiu o batismo com o nome de Francisco Sampaio do Centro de Congressos do Castelo Santiago da Barra, em Viana do Castelo.

Francisco José Torres Sampaio nasceu em Barcelos, a 7 de Junho de 1937. Exerceu funções docentes no Ensino Secundário, no Instituto Superior de Turismo e Empresas, foi membro da Comissão Instaladora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde foi professor e coordenador do curso superior de Turismo, e ainda Presidente do Conselho Pedagógico.

Foi presidente da Junta de Turismo de Vila Praia de Âncora de 1973 a 1979, e participou no processo de constituição da Região de Turismo do Alto Minho, onde foi Presidente entre 1980 e 2009. Foi também Juiz da Confraria dos Gastrónomos do Minho entre 1984 e 2012.

Lançou cerca de 50 livros e centenas de pequenas publicações em jornais e revistas. E foi ainda responsável pelas Festas da Senhora da Agonia durante 40 anos.