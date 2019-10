Morreu José Natário, empresário de pastelaria de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:35 Facebook

Faleceu esta segunda-feira, aos 86 anos, José Enes Gonçalves Natário, um empresário de referência na pastelaria, restauração e também na prática do hóquei em patins na cidade de Viana do Castelo.

Filho de antigos padeiros e pasteleiros, fundou a pastelaria "Zé Natário" em 1970, e mais tarde a "Padaria Brazil", em homenagem aos seus pais que possuíram uma confeitaria com o mesmo nome nos anos 20 do século passado. Era ainda proprietário do restaurante "Café Sport". José Natário foi também fundador em 1976 da associação Juventude de Viana, criada para a prática do hóquei em patins e cuja equipa conquistou diversos palmarés nacionais.

José Natário era irmão do já falecido Manuel Natário, antigo proprietário da "Confeitaria Manuel Natário", que se celebrizou com as suas Bolas de Berlim. E que inspirou a personagem "Capitão Natário" no romance "Tocaia Grande" de Jorge Amado, por influência da amizade que mantinha com o escritor brasileiro.

O funeral de José Natário realiza-se na terça-feira, às 10.30 horas, na Igreja da Ordem Terceira em Viana.